Секретний інгредієнт у тісті не дасть випічці зачерствіти

Булочки будуть смачними навіть на третій день

Смачні пухкі пиріжки, ароматний хліб та інша випічка — це дуже смачно, особливо якщо їсти їх свіжими, щойно з духовки. Але на наступний день вся ця випічка твердіє та втрачає свою привабливість.

Але є один секретний інгредієнт, який до тіста додають досвідчені кулінари. Про нього розповіли на порталі "На ПЕНСІЇ".

Буквально за кілька годин пиріжки, хліб, булочки втрачають свою початкову свіжість. Вони все ще смачні, але "Вау-ефекту" від них уже немає. А так хочеться, щоб вироби з тіста були свіжими та смачними і другого дня.

Навіщо сипати манну крупу у тісто?

Насправді, зробити це досить легко. Достатньо при замішуванні тіста додати лише один простий інгредієнт, який точно є на вашій кухні.

Продукт, який врятує випічку від швидкого висихання – манна крупа. І її потрібно зовсім небагато — на 500 мл молока, води, або іншої рідини, яку ви додаєте в тісто, знадобиться 1 столова ложка манки.

Потім залишиться просто замісити тісто звичним чином. Така страва дуже довго зберігатиме м’якість і свіжість — не лише на другий день, а й довше.

Але манку можна додавати не у всі види тіста. Вона підходить для млинців, а також в основу для пиріжків або хліба. А щодо тіста для печива, тістечок, пельменів та вареників — манка до них не пасує.

Зате хліб та пиріжки будуть чудовими. Також ми розповідали про кулінарні хитрощі, які допоможуть значно смачніше приготувати м’ясо.