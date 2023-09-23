Не поспішайте викидати: як врятувати сирий усередині пиріг

Сирий усередині пиріг викидати не варто

Ароматні домашні пироги навряд чи залишать когось байдужим. Навряд чи знайдеться хтось, хто відмовиться від ароматної смакоти.

Однак часом трапляється, що пиріг виявляється сирим, непропечене тісто псує всю страву. Проте все можна виправити й разом із "УНІАН" розповімо, як.

Як дізнатися, чи готовий пиріг

Готовність пирога залежить від духовки, якості борошна, жорсткості води та навіть свіжості яєць. Тому завжди перевіряйте страву під час випічки. Ви зможете це зробити:

дерев’яною шпажкою або тонким ножем — просто вставте в центр пирога і дістаньте. Якщо на предметі залишилися шматочки сирого тіста, пирогу варто ще трохи пропектися;

натиснувши легенько на центр випічки. Якщо пиріг повернувся у "колишню форму", він готовий;

оцінивши пиріг візуально. Якщо є рівномірна золотиста скоринка, швидше за все, випічка вже пропеклася і готова.

Що робити, якщо сирний пиріг всередині, але не охолонув

У цьому випадку не вимикайте духовку і не виймайте пиріг повністю. При цьому спробуйте один із варіантів:

одразу поверніть випічку в духовку і трохи підніміть температуру, відхилившись від норми, вказаної в рецепті;

якщо пиріг підрум’янився зверху, але всередині сирий, накрийте його фольгою або папером для запікання. Після цього дайте пирогу допектися.

Що робити, якщо пиріг не пропікся та охолонув

Для початку вам варто дати пирогу остаточно охолонути. Річ у тому, вершкові та сирні види тіста можуть "допікатися" за кімнатної температури. І якщо такий пиріг постоїть, він може стати готовим та не сирим.

Якщо ж пиріг охолонув і залишився сирим, вам потрібно знову вмикати духовку і намагатися допекти його. Готовність перевіряйте описаними методами та стежте, щоб краї та низ не підгоріли.

Що робити, якщо пиріг не пропікся всередині у мультиварці

Тут треба діяти швидко. Відразу ж поверніть недопечений пиріг назад у мультиварку та виберіть спеціальний режим, наприклад, "Випічка" або "Пекар" — назви можуть бути іншими, все залежить від моделі пристрою.

Коли ви оберете режим випічки, встановіть таймер на 10-15 хвилин — за цей час тісто має допектися. Якщо ж у вас залишаться сумніви, просто залиште пиріг "дійти" у закритій мікрохвильовій печі.

Тепер вам буде легше приготувати італійський яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!