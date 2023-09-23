Салат буде як від шеф-кухаря: хитрощі, які допоможуть приготувати ресторанну страву

Ці хитрощі покращать смак салату

Різні овочеві салати готуються на кожній кухні практично щодня. Їх можна подавати на святковий стіл та на сімейне частування. Готувати таку страву дуже легко: потрібно лише нарізати овочі та заправити їх.

Овочеві салати неймовірно корисні, проте при частому вживанні одні й ті самі продукти починають набридати. Разом з Рixelinform розповімо про хитрощі шеф-кухарів дорогих ресторанів, які допоможуть вам зробити страву цікавішою.

Що можна додати до овочевих салатів для покращення смаку

Якщо ви хочете відчути пікантні нотки, в салатну заправку можна додати трохи порошкового імбиру. Це зробить навіть звичайний салат з огірків та помідорів більш цікавим та оригінальним.

Бальзамічний оцет часто додають до овочевих салатів шеф-кухарі в ресторанах. Спробуйте і не пошкодуєте: це може покращити смак страви.

Класична гірчиця дуже гостра для того, щоб використовувати її для заправки салату. А ось французький варіант можна спробувати – страва стане значно яскравішою на смак.

Сік лимона вже частий гість на нашій кухні, а ось про грейпфрутовий сік ми ще чули мало. Він може змінити звичний смак страви та урізноманітнити її.

Спробуйте у такий спосіб урізноманітнити салат із сирого кабачка за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте неймовірне задоволення.