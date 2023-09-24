Яйця потрібно зберігати гострим або тупим кінцем донизу: майже ніхто не знає відповіді

Так ваші яйця зберігатимуться довше

Яйце – це не просто інгредієнт для сніданку, а справжній суперпродукт, наповнений купою вітамінів та мінералів. Для того, щоб яйця довго залишалися свіжими, їх потрібно правильно зберігати. І якщо ми вже розбиралися, з вареними яйцями, то із сирими ще є питання.

Більшість зберігають яйця у спеціальному лотку холодильника. Чи замислювалися ви, як правильно їх розміщувати — гострим кінцем униз чи вгору? Разом із "На пенсії" розповімо, яке це має значення та як правильно зберігати продукт.

Як правильно зберігати яйця в лотку

Для правильного зберігання яєць потрібно встановлювати в лоток так, щоб гострі кінці були внизу. Саме таке розташування продукту допоможе продовжити термін зберігання яєць.

Пояснення цьому досить просто. У такому положенні жовток знаходиться в центрі яйця.

До того ж якщо розмістити яйце таким чином, у тупому кінці знаходиться багато пор. Саме так можна забезпечити повноцінне надходження кисню.

Якщо розмістити яйця гострим кінцем вгору, повітряний мішечок (він знаходиться з іншого кінця) виявиться внизу. В результаті до білка можуть потрапити небезпечні мікроорганізми та бактерії. Вони можуть негативно впливати не лише на термін зберігання, а й на наше здоров’я загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заморозити яйця на зиму. Так ви збережете час та гроші.