Хитрість для випічки: як просіяти борошно, щоб ні крихти не впало на стіл і підлогу

Потрібно просто взяти кухлик — і він зробить усю роботу за раз

В будь-якому рецепті з тістом, будь то смачні пельмені або ароматний пиріг, борошно треба просіяти. Часто внаслідок цього процесу доводиться витрачати чимало часу на прибирання кухні.

Борошно розлітається скрізь, воно осідає на стільниці, фартуху, поверхнях побутових приладів та навіть на підлозі. На щастя, кмітливі кулінари давно здогадалися, як можна мінімізувати безладдя. Хитрим лайфхаком поділились на порталі Pixelinform.

І зробити це максимально просто. Окрім стандартних для просіювання борошна та сита, знадобиться будь-яка кружка, кухоль чи склянка. Все, що вам потрібно зробити, – це пересипати борошно в чашку, і вже її перекинути на сито.

Після цього, не піднімаючи кухоль, водіть ним по сітці, доки все борошно не опиниться в мисці. Так борошно не буде розлітатись і сипатиметься строго під сіткою.

Така дрібничка дозволить значно заощадити сили і час, які ви могли б витратити на прибирання борошна, що розлетілося всюди. Також ми розповідали про хитрість, яка робить шарлотку особливо смачною.