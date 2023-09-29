"Шуба" буде ще смачнішою: один інгредієнт перетворить салат на фантастичну страву

Близькі спочатку здивуються, але швидко з’їдять

На календарі осінь і час сезонних страв. Одним із найпопулярніших сезонних салатів є оселедець під "Шубою". Його готували ще наші мами та бабусі. Рецептів приготування цієї страви існує дуже багато: одні кулінари виключають із салату певні інгредієнти, інші навпаки – додають. Хтось подає у глибокій тарілці салат, а хтось як закуску у вигляді рулету.

Щоб салат вийшов смачним, не потрібно мати особливі навички в кулінарії. Досить відварити всі овочі, нарізати або натерти на тертку і викласти шарами на тарілку. Кожен шар необхідно змащувати майонезом або соусом на власний смак. Але господині вдаються до певних хитрощів, щоб зробити цю просту страву ще смачнішою. Разом з Uaportal розповімо, як покращити смак страви за допомогою одного секретного інгредієнта. Смак страви буде незабутнім.

Як покращити смак страви

У цьому вам допоможе вершкове масло, яке має бути максимально холодним. Його потрібно натерти на тертку і в такому вигляді швидко додати до оселедця. Вже потім можете накривати його овочами.

Саме з додаванням незначної кількості твердої вершкового масла оселедець під "Шубою" вийде ідеальним на смак. Такий салат здивує близьких та гостей.

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