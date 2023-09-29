Фактор, про який забувають кулінари: чому пліснявіє варення в банках

Кожен знаходив вдома таку баночку

Смачне варення — улюблена заготівля багатьох. Взимку так чудово відкрити баночку і поласувати разом з тоненькими млинцями або просто з хлібом.

Але кожен хоч раз стикався з такою проблемою, як цвіль у варення. Не всі одразу наважуються викинути зіпсовану банку. При тому, що вживання цвілі здатне викликати безліч серйозних захворювань. Разом із ProstoWay окреслюємо причини, з яких у банці може з’явитися цвіль.

Пліснява, що вже з’явилася в банці з консервацією, може прожити там не один рік. Варення з грибковим утворенням небажано вживати. Якщо ви знайшли плісняву у банці з варенням, це може означати:

що під час приготування варення його недостатньо довго варили, і саме це створило умови для появи цвілі;

була використана неправильна пропорція ягід та цукру, або було порушено рецепт або технологію;

погана обробка банки чи пакувальних матеріалів, недостатня стерилізація.

Часом буває, що банки простерилізовані добре, і варення досить проварене, але щоб їх сумістити, тобто, щоб накласти варення у банки, було використано нестерилізовану ложку чи ополоник — такі деталі теж варто враховувати. Також ми розповідали, як приготувати домашнє вино з винограду.