Навіщо в раковині другий отвір: майже ніхто не знає відповіді

Ці знання вам допоможуть

Багато побутових речей, які оточують нас з дитинства, ми приймаємо як даність. Наприклад, більшість сучасних раковин на кухні або у ванній мають другий отвір, розташований часто під краном, або збоку.

Ми навряд чи замислювалися про призначення отвору. Разом із Sante Plus розповімо, навіщо він потрібен.

Навіщо потрібен другий отвір у раковині на кухні або у ванній

Головним є отвір на дні раковини. Він пов’язаний з сифоном, де осідає сміття та всі інші відходи нашої життєдіяльності.

Якщо ж слив заб’ється, а ви забудете закрити воду, вона почне литися через край. Щоб цього не сталося, у вашій раковині є цей другий отвір — він називається отвором переливної дренажної системи або переливним отвором. Це не дає воді витікати. Коли ваша раковина наповнюється через те, що зливні труби забиті або потік води надто сильний, щоб злити його в каналізацію, саме другий отвір приходить на допомогу.

Однак не варто завжди покладатися саме на цей дренажний отвір. Він може забитися і не встигнути спустити воду при необхідності.

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