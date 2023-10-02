Навіть найстаріше сало буде як свіже: за цей трюк битимуться всі

Ніхто не здогадається, що сало залежалося

Сало – це справжня українська закуска, чудовий додаток до святкового столу та смачне частування на кожен день. Його люблять у різних видах – як свіжим, так і копченим чи смаженим.

Але іноді буває, що сало лежить у холодильнику досить довгий час, ми не встигаємо його доїсти та продукт залежується. Старе сало виглядає неапетитним. Разом з Рixelinform розповімо про одну кулінарну хитрість, яка дозволить освіжити навіть найтвердіше сало. Ви повернете свіжість продукту без жодних зусиль.

Як повернути свіжість сала

Звичайно, можна пропустити продукт через м’ясорубку разом із часником та отримати відмінний шпик. Але якщо хочеться насолодитися звичайним салом, то пропонуємо діяти так.

Сало розморозьте і нашаткуйте дрібними і однаковими шматками. Складіть їх у каструлю, залийте водою і додайте за бажанням улюблені спеції та трави. Поставте каструлю із салом на плиту, нагрійте на слабкому вогні протягом 20 хвилин.

Через вказаний час витягніть сало з води, дайте йому охолонути та обсушіть. Відправте продукт у холодильник для зберігання.

Можете не переживати – сало після цієї процедури не звариться, воно тільки стане м’якшим. Найголовніше – нагрівати на повільному вогні та стежити, щоб вода не закипіла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати сало у морозилці. Ці правила вам точно знадобляться.