Мікрохвильова піч не знадобиться: як швидко розморозити м’ясо

Хто б міг подумати, що все так просто

М’ясо завжди є на нашій кухні. З ним ми варимо чудові борщі, готуємо найрізноманітніші котлети і навіть печемо випічку. Деяка кількість замороженого м’яса є у морозилці у будь-якого досвідченого кулінара. І якщо з питанням, як швидко розморозити курку, ми розібралися, що робити з іншими видами м’яса:

На жаль, розморожування м’яса природним шляхом — дуже довга затія. Безумовно, можна використовувати мікрохвильову піч. А ось що робити тим, у кого її немає, розповість "Мета".

Як швидко розморозити м’ясо

У жодному разі не можна розморожувати м’ясо у гарячій воді. У цьому випадку небезпечні бактерії на поверхні почнуть активно розмножуватися. Є інші, простіші та безпечні способи швидкого розморожування м’яса.

Розморозити м’ясо швидко і практично без втрати його смакових властивостей можна в мультиварці. Для цього необхідно помістити м’ясо на насадку для пароварки на 6-7 хвилин у режим "пар". Однак м’ясо варто регулярно перевертати.

Найшвидше морозитися м’ясо може в холодній воді. Однак у цьому випадку не варто розраховувати на швидкий результат.

Для швидкого розморожування крижаного стейку можна використовувати метод двох каструль. В одну каструлю варто помістити м’ясо, другу каструлю варто поставити другу каструлю з теплою водою. М’ясо помітно розморозиться через 5-10 хвилин.

Скористайтеся хитрістю "Телеграфа" та розморожуйте ваш фарш швидко. Вам не доведеться довгий час стирчати на кухні.