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Як вибрати часник для посадки восени, щоб урожай був великий і багатий

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Посадковий часник відібрати не так легко
Посадковий часник відібрати не так легко. Фото Freepik

Тільки такі зубчики будуть найкращим посівним матеріалом

Завдяки своєму характерному аромату та гострому смаку часник давно став невід’ємним інгредієнтом у багатьох найсмачніших стравах, чи то баклажани на зиму, чи просто фантастична ікра з буряків. Щоб зібрати наступного сезону багатий урожай, потрібно правильно відібрати посадковий матеріал часнику.

Портал ukr.media зазначає, що головки розміром з яблуко дають лише "жіночі" зубчики. Фахівці розповіли, в чому їхня відмінність і як правильно вибрати часник на посадку.

Який часник садити під зиму — поради

До цього питання варто підходити із найвищим ступенем відповідальності. Вибирати слід великі головки. Їх потрібно добре почистити та замочити у розчині фурациліну, щоб знищити патогенні мікроорганізми. Вам знадобиться:

  • вода — 1 літр;
  • фурацилін — 2 таблетки.

Розчиніть пігулки в окропі, попередньо розтерши їх у порошок. Головки часнику повністю помістіть у розчин на 45 хвилин. Після цього просушити протягом 3-4 днів і можна буде розібрати на зубчики.

Найкращий посадковий матеріал часнику повинен мати форму, що нагадує яйце, із закругленим кінчиком і без різких граней. Ці зубчики, так звані "жіночі", розширюються в нижній частині та потім звужуються у верхній. Тоді як "чоловічі" зубчики, з яких часник виростає дрібним, мають видовжену витягнуту форму і більше нагадують "стовпчики".

Одразу не висаджуйте розібраний на часточки часник, нехай вони ще деякий час полежать. Як зазначають фахівці, очищені зубчики дають на 60% більше сходів.

Що сипати в лунку при посадці часнику восени — річковий пісок або просіяну деревну золу. Робиться це для того, щоб створити захист від гниття. Крім того, не рекомендується вимочувати зубчики у фітоспорині чи солі. Вони вже знезаражені фурациліном під час підготовки.

Раніше ми розповідали, як зберегти часник на зиму без заморозки. За цим кавказьким способом голівки не гниють і не проростають набагато довше.

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