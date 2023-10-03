Як вибрати часник для посадки восени, щоб урожай був великий і багатий

Тільки такі зубчики будуть найкращим посівним матеріалом

Завдяки своєму характерному аромату та гострому смаку часник давно став невід’ємним інгредієнтом у багатьох найсмачніших стравах, чи то баклажани на зиму, чи просто фантастична ікра з буряків. Щоб зібрати наступного сезону багатий урожай, потрібно правильно відібрати посадковий матеріал часнику.

Портал ukr.media зазначає, що головки розміром з яблуко дають лише "жіночі" зубчики. Фахівці розповіли, в чому їхня відмінність і як правильно вибрати часник на посадку.

Який часник садити під зиму — поради

До цього питання варто підходити із найвищим ступенем відповідальності. Вибирати слід великі головки. Їх потрібно добре почистити та замочити у розчині фурациліну, щоб знищити патогенні мікроорганізми. Вам знадобиться:

вода — 1 літр;

фурацилін — 2 таблетки.

Розчиніть пігулки в окропі, попередньо розтерши їх у порошок. Головки часнику повністю помістіть у розчин на 45 хвилин. Після цього просушити протягом 3-4 днів і можна буде розібрати на зубчики.

Найкращий посадковий матеріал часнику повинен мати форму, що нагадує яйце, із закругленим кінчиком і без різких граней. Ці зубчики, так звані "жіночі", розширюються в нижній частині та потім звужуються у верхній. Тоді як "чоловічі" зубчики, з яких часник виростає дрібним, мають видовжену витягнуту форму і більше нагадують "стовпчики".

Одразу не висаджуйте розібраний на часточки часник, нехай вони ще деякий час полежать. Як зазначають фахівці, очищені зубчики дають на 60% більше сходів.

Що сипати в лунку при посадці часнику восени — річковий пісок або просіяну деревну золу. Робиться це для того, щоб створити захист від гниття. Крім того, не рекомендується вимочувати зубчики у фітоспорині чи солі. Вони вже знезаражені фурациліном під час підготовки.

Раніше ми розповідали, як зберегти часник на зиму без заморозки. За цим кавказьким способом голівки не гниють і не проростають набагато довше.