Все сало буде нарозхват: найкращі ідеї, з чим найкраще його їсти
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Розповідаємо, з чим поєднується сало
Сало — це справжній делікатес, для багатьох це щоденні ласощі. Нерідко сало можна зустріти на столі багатьох людей щодня.
Поліпшити його смак допоможуть деякі продукти — вони підкреслять ніжний аромат сала та переб’ють непотрібний "м’ясний" запах. Разом із "Главредом" розповімо, з чим найкраще є сало.
З якими продуктами найкраще поєднується сало
З хлібом. Його можна нарізати тонкими скибками, підсмажити на сковороді та подати із салом.
Цибуля — відмінний додаток до сала. Його можна нарізати тонкими кільцями та подавати його разом із салом.
Деякі люди вважають за краще їсти сало з гірчицею. Вона додає гостроти та посилює смак сала.
Сало може подаватися з маринованими огірками. Це шикарне поєднання кислинки та жирності.
Смажена картопля може бути гарним доповненням до сала. Варто лише скуштувати — і ви не відірветесь.
Сало можна подавати також і з часником. Він посилить смак сала, а ще прослужить натуральним консерватором та допоможе зберегти м’ясо на довгий термін.
Які приправи "любить" сало
Безперечно, у цьому питанні ви можете експериментувати. Наприклад, просочити його сіллю, чорним перцем, паприкою, кайенським перцем, кунжутом, сушеними травами, часником або лавровим листом.
При виборі приправ завжди враховуйте і свіжість самого сала. Старе засолене сало неможливо "перебити" кунжутом чи паприкою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати найсмачніше сало для засолювання. З цими хитрощами у вас буде найсмачніший продукт.