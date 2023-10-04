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Навіть смажені: як заморозити баклажани, щоб ласувати всю зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі овочі можна їсти весь рік
Такі овочі можна їсти весь рік. Фото today.ua

З правильним заморожуванням вони будуть смачними і збережуть текстуру

Якщо ви вже приготували смачний бабагануш із баклажанів і загалом наїлись цих корисних овочів, час подумати і про їх заготівлю на зиму. Період, коли це найкраще зробити, доволі короткий — адже зовсім скоро на них знову виросте ціна.

А щоб баклажани зберегли смак і текстуру, заморозити їх слід правильно. Разом із SHUBA розповідаємо про три найкращі способи заготівлі.

Нарізані баклажани

Баклажани слід нарізати кружальцями приблизно однакового розміру, завтовшки близько 1 см. Кружечки треба розкласти на деко і запікати за температури 170°С 15–20 хвилин.

Коли шматочки охолонуть, їх слід зберігати у герметичному пакеті для заморожування або в контейнері. А щоб вони не злиплися, їх можна прокласти пергаментним папером.

Смажені баклажани

Баклажани чистимо та ріжемо. Викладаємо шматочки на деко та перемішуємо з оливковою олією, сіллю. За бажання можна додати подрібнений часник.

Запікаємо овочі за 190°С близько 45 хвилин. За цей час шматочки баклажанів повинні трохи підрумʼянитись та стати мʼякими всередині.

Коли шматочки охолонуть, перекладаємо їх на деко чи дошку і заморожуємо. Потім можна перекласти їх у герметичний контейнер чи пакет і повернути у морозилку.

Пюре з баклажанів

Баклажан розрізаємо навпіл і викладаємо половинки на деко. Запікаємо за 200°С 35-45 хвилин до м’якості. Коли баклажан охолоне, дістаємо м’якоть і подрібнюємо блендером. Перекладаємо у контейнер і ставимо в морозильну камеру.

Термічна обробка необхідна, щоб зберегти текстуру. У морозилці вони чудово зберігатимуться впродовж кількох місяців. Також баклажани можна смачно законсервувати.

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#Овочі #Баклажани #Заготовки на зиму #Лайфхак