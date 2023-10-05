Ці знання заощадять вам гроші: як продовжити термін зберігання інгредієнтів для випічки

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Ми всі любимо поласувати домашньою випічкою. Найчастіше ми купуємо велику кількість борошна та цукру використовуємо їх довгий час.

Незалежно від того, як часто ми печемо, знати термін придатності інгредієнтів для випічки дуже важливо. Зіпсовані продукти можуть значно змінити смак та консистенцію ваших десертів або випічки. Разом з Кorisno.24tv.ua розповімо, скільки зберігаються інгредієнти для випічки і чи можна продовжити термін їхньої "служби".

Коли потрібно міняти інгредієнти для випічки

Борошно залишатиметься свіжим лише протягом трьох місяців, якщо його не зберігати належним чином. Тому будь-яку покупну муку слід перекласти в герметичний контейнер — так ви можете продовжити термін зберігання до 2 років.

Вівсяна або мигдальна псуються набагато швидше, ніж універсальне біле борошно. Однак при належному зберіганні мигдальне борошно може "прожити" близько 1 року.

Білий цукор-пісок має необмежений термін придатності, особливо якщо зберігати його в сухому темному місці. Коричневий цукор під впливом повітря твердіє. Тому зберігати його слід у герметичному контейнері — він буде придатний протягом 2 років.

У харчової соди відносно короткий термін зберігання після відкриття вона залишається придатною всього близько півроку. Продовжити термін зберігання її ви зможете, якщо перекладете в герметичний контейнер і покладете в комору або шафу.

Правила придатності для розпушувача такі самі, як і харчової соди. Він чутливий до вологи, тому розпушувач перекласти в контейнер і зберігати в темному сухому місці.

Якщо зберігати відкриту пляшку ванільного екстракту в прохолодному, сухому, темному місці, вона буде придатна роками. Однак завжди слід понюхати її перед застосуванням – якщо ванільний екстракт не має типового солодкого аромату, слід купити нову пляшку.

Кукурудзяний крохмаль довговічний, проте він також може зіпсуватися. Якщо ви помітили у продукту дивний запах, кислий смак або змінив колір, краще викинути його.

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