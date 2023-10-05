Заощадить час і гроші: як довше зберігати яйця за допомогою морозилки

Цікавий лайфхак із заморожуванням яєць допоможе заощадити гроші та час

Українські сім’ї у цей непростий час намагаються заощаджувати бюджет. Один із способів економії – це закупівля товарів та продуктів на розпродажах, оптом та під час знижок. Однак, завжди потрібно звертати увагу на термін придатності продуктів, які ви купуєте. Так, наприклад, яйця можна заморозити, щоб вони довше зберігалися.

Відразу відмовтеся від ідеї закладати в морозилку цілі сирі яйця у шкаралупі. Як виявилося, є більш ефективні методи, пише obozrevatel.

Заморожування сирих яєць

Не варто намагатися заморозити сирі яйця у шкаралупі, з цього нічого не вийде. Справа в тому, що при заморожуванні вміст яйця розширюється, шкаралупа тріскається і яйце стає неїстівним.

Спробуйте піти іншим шляхом – можна збити яйця прямо у шкаралупі, а саме інтенсивно потрясти ними. Потім перелити масу у формочки для заморожування льоду чи інші схожі ємності. І лише після цього відправляти у морозилку. Такі збиті сирі яйця можуть зберігатися за мінусової температури більше року.

Заморожування варених яєць у шкаралупі

Ще один спосіб заморозити яйця – це зварити їх перед тим, як класти у морозилку. Відваріть яйця дайте їм охолонути і помістіть у герметичний контейнер прямо у шкаралупі Варені яйця у морозилці можуть зберігатися до півроку. Розморожувати їх найкраще поступово, поставивши контейнер у холодильник на ніч.

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