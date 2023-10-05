Таропрогноз на 6 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 6 жовтня, на деяких можуть чекати раптові проблеми та підлості, тоді як інші навпаки будуть на підйомі і переживуть дуже цікавий і радісний день.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шостий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж жезлів, перевернутий Король кубків, перевернута Верховна жриця

Паж жезлів

Найближчим часом Ви можете бути на підйомі, також чекайте на приємні несподіванки, — це може бути будь-що починаючи від вигідних пропозицій та цікавих знайомств і закінчуючи справжньою авантюрою.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.

Перевернута Верховна жриця

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром на Вас можуть чекати раптові проблеми, при цьому розум буде затуманений, що тільки погіршить становище. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця жовтня за картами Таро.