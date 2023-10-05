Таропрогноз на 6 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 6 октября, некоторых могут ждать внезапные проблемы и подлости, в то время как другие наоборот будут на подъеме и переживут очень интересный и радостный день.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж жезлов, перевернутый Король кубков, перевернутая Верховная жрица

Паж жезлов

В ближайшее время Вы можете быть на подъеме, также ожидайте приятных неожиданностей, — это может быть что угодно начиная от выгодных предложений и интересных знакомств и заканчивая настоящей авантюрой.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

Перевернутая Верховная жрица

В этом положении карта предупреждает, что в скором времени Вас могут ждать внезапные проблемы, при этом разум будет затуманен, что только ухудшит положение. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца октября по картам Таро.