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Любовный гороскоп Таро на октябрь: Львов ждет созависимость, а Весов, - предложение стать содержанцем

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на октябрь 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на октябрь 2023

Многим доведется чувствовать неудовлетворенность своими отношениями

Второй месяц осени в 2023 году многим принесет измены, конфликты и предательство в отношениях, однако некоторые все же смогут несмотря ни на что улучшить свои отношения.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на октябрь 2023 года.

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Вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:

Овен — Королева кубков

Эта карта в любовном раскладе пророчит романтический период. Если Вы одиноки, то скоро можете встретить свою пару, а если Вы уже состоите в отношениях, — месяц будет очень удачным.

Телец — перевернутый Король кубков

Если Вы одиноки, то в следующем месяце скорее всего таковыми и останетесь. Для остальных же карта пророчит мало хорошего, — отношения у Вас в ближайшее время могут быть незрелыми, Ваш партнер может не желать работать над отношениями или же держать Вас в качестве "запасного" варианта.

Близнецы — перевернутая Девятка жезлов

Одинокие Близнецы останутся одинокими в октябре, — они будут держаться за прошлое, что не даст им сдвинуться дальше. Если же Вы состоите в отношениях, в следующем месяце Вы можете чувствовать усталость, Ваш партнер может давить на Вас или излишне ревновать.

Рак — Тройка кубков

В октябре Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, возможно предложение или желанная беременность.

Лев — Пятерка пентаклей

Одиноким Львам в октябре лучше продолжать быть одинокими, — им могут встретиться люди, которые будут использовать их. Для тех, кто уже состоит в отношениях, прогноз тоже неблагоприятный. Их может ждать совместная деградация, несчастье, созависимые отношения.

Дева — перевернутый Рыцарь мечей

Поезд любви пройдет мимо дев в октябре. Их могут ждать отказы от потенциальных партнеров, а в отношениях могут быть претензии, ревность, даже тирания и рукоприкладство.

Весы — перевернутая Десятка пентаклей

Весов в октябре может ждать встреча с женатым/замужним партнером или же предложение стать содержанкой или содержанцем. Для тех, кто уже был в отношениях, есть опасность измен, лжи, сохранение пары только из-за имущества или ребенка.

Скорпион — перевернутая Семерка кубков

Эта карта прогнозирует Скорпионам нездоровые отношения в октябре. Это может значить наличие навязчивого поклонника, манипуляции, крики и упреки в отношениях, и прочие деструктивные проявления.

Стрелец — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в октябре Вы можете страдать от недостатка уважения в отношениях, также ребром встанет вопрос планирования совместного бюджета. Возможна непростая беременность.

Козерог — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. Второй месяц осени у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Водолей — перевернутая Четверка жезлов

Ваш партнер по каким-то причинам может утаивать свои настоящие намерения и быть неудовлетворенным бытом, и лучше найти время сесть и поговорить по душам, чтобы разрешить все недомолвки.

Рыбы — Правосудие

В ближайший месяц Вам может выпасть шанс наладить личную жизнь к лучшему. Возможно, Вы найдете себе партнера или же дойдет до брака, однако это вряд ли будет по сильной любови, — скорее, речь будет идти о просто комфорте.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года по картам Таро.

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