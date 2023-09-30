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Любовний гороскоп Таро на жовтень: Левів чекає співзалежність, а Терезів, — пропозиція стати утриманцем

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на жовтень 2023 року.
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на жовтень 2023 року.

Багатьом доведеться відчувати незадоволеність своїми відносинами

Другий місяць осені у 2023 році багатьом принесе зради та конфлікти у відносинах, проте деякі все ж таки зможуть незважаючи ні на що покращити свої відносини.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на жовтень 2023 року.

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Ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:

Овен — Королева кубків

Ця карта у любовному розкладі пророкує романтичний період. Якщо Ви самотні, то скоро можете зустріти свою пару, а якщо Ви вже перебуваєте у відносинах, місяць буде дуже вдалим.

Телець — перевернутий Король кубків

Якщо Ви самотні, то наступного місяця швидше за все такими і залишитеся. Для решти ж карта пророкує мало хорошого, — відносини у Вас найближчим часом можуть бути незрілими, Ваш партнер може не бажати працювати над відносинами або тримати Вас як "запасний" варіант.

Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів

Самотні Близнюки залишаться самотніми у жовтні, — вони триматимуться за минуле, що не дасть їм зрушити далі. Якщо ж Ви перебуваєте у відносинах, у наступному місяці Ви можете відчувати втому, Ваш партнер може тиснути на Вас або надміру ревнувати.

Рак — Трійка кубків

У жовтні Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, можлива пропозиція або бажана вагітність.

Лев — П’ятірка пентаклів

Самотнім Левам у жовтні краще продовжувати бути самотніми, — їм можуть зустрітися люди, які їх використовуватимуть. Для тих, хто вже у відносинах, прогноз теж несприятливий. На них може чекати спільна деградація, нещастя, співзалежні стосунки.

Діва — перевернутий Лицар мечів

Потяг кохання пройде повз Дів у жовтні. На них можуть чекати відмови від потенційних партнерів, а у відносинах можуть бути претензії, ревнощі, навіть тиранія та рукоприкладство.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

Терезів у жовтні може чекати зустріч з одруженим/заміжнім партнером або пропозиція стати утриманкою або утриманцем. Для тих, хто вже був у стосунках, є небезпека зрад, брехні, збереження пари лише через майно чи дитину.

Скорпіон — перевернута Сімка кубків

Ця карта прогнозує Скорпіонам нездорові стосунки у жовтні. Це може означати наявність нав’язливого шанувальника, маніпуляції, крики у відносинах та інші деструктивні прояви.

Стрілець — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що у жовтні Ви можете страждати від нестачі поваги у відносинах, також ребром стане питання планування спільного бюджету. Можлива непроста вагітність.

Козоріг — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Другий місяць осені у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Водолій — перевернута Четвірка жезлів

Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти і поговорити до душі, щоб вирішити всі недомовки.

Риби — Правосуддя

У найближчий місяць Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або ж дійде до шлюбу, проте це навряд чи буде по сильній любові, швидше, йтиметься просто про комфорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року за картами Таро.

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