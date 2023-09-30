Любовний гороскоп Таро на жовтень: Левів чекає співзалежність, а Терезів, — пропозиція стати утриманцем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Багатьом доведеться відчувати незадоволеність своїми відносинами
Другий місяць осені у 2023 році багатьом принесе зради та конфлікти у відносинах, проте деякі все ж таки зможуть незважаючи ні на що покращити свої відносини.
На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на жовтень 2023 року.
Читайте також:
- загальний розклад на жовтень для усіх знаків;
- розклад Таро на гроші для кожного знака на жовтень.
Ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:
Овен — Королева кубків
Ця карта у любовному розкладі пророкує романтичний період. Якщо Ви самотні, то скоро можете зустріти свою пару, а якщо Ви вже перебуваєте у відносинах, місяць буде дуже вдалим.
Телець — перевернутий Король кубків
Якщо Ви самотні, то наступного місяця швидше за все такими і залишитеся. Для решти ж карта пророкує мало хорошого, — відносини у Вас найближчим часом можуть бути незрілими, Ваш партнер може не бажати працювати над відносинами або тримати Вас як "запасний" варіант.
Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів
Самотні Близнюки залишаться самотніми у жовтні, — вони триматимуться за минуле, що не дасть їм зрушити далі. Якщо ж Ви перебуваєте у відносинах, у наступному місяці Ви можете відчувати втому, Ваш партнер може тиснути на Вас або надміру ревнувати.
Рак — Трійка кубків
У жовтні Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, можлива пропозиція або бажана вагітність.
Лев — П’ятірка пентаклів
Самотнім Левам у жовтні краще продовжувати бути самотніми, — їм можуть зустрітися люди, які їх використовуватимуть. Для тих, хто вже у відносинах, прогноз теж несприятливий. На них може чекати спільна деградація, нещастя, співзалежні стосунки.
Діва — перевернутий Лицар мечів
Потяг кохання пройде повз Дів у жовтні. На них можуть чекати відмови від потенційних партнерів, а у відносинах можуть бути претензії, ревнощі, навіть тиранія та рукоприкладство.
Терези — перевернута Десятка пентаклів
Терезів у жовтні може чекати зустріч з одруженим/заміжнім партнером або пропозиція стати утриманкою або утриманцем. Для тих, хто вже був у стосунках, є небезпека зрад, брехні, збереження пари лише через майно чи дитину.
Скорпіон — перевернута Сімка кубків
Ця карта прогнозує Скорпіонам нездорові стосунки у жовтні. Це може означати наявність нав’язливого шанувальника, маніпуляції, крики у відносинах та інші деструктивні прояви.
Стрілець — перевернутий Паж пентаклів
У цьому положенні карта попереджає, що у жовтні Ви можете страждати від нестачі поваги у відносинах, також ребром стане питання планування спільного бюджету. Можлива непроста вагітність.
Козоріг — Шістка пентаклів
Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Другий місяць осені у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.
Водолій — перевернута Четвірка жезлів
Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти і поговорити до душі, щоб вирішити всі недомовки.
Риби — Правосуддя
У найближчий місяць Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або ж дійде до шлюбу, проте це навряд чи буде по сильній любові, швидше, йтиметься просто про комфорт.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року за картами Таро.