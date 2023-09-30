Любовний гороскоп Таро на жовтень: Левів чекає співзалежність, а Терезів, — пропозиція стати утриманцем

Багатьом доведеться відчувати незадоволеність своїми відносинами

Другий місяць осені у 2023 році багатьом принесе зради та конфлікти у відносинах, проте деякі все ж таки зможуть незважаючи ні на що покращити свої відносини.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на жовтень 2023 року.

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Ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:

Овен — Королева кубків

Ця карта у любовному розкладі пророкує романтичний період. Якщо Ви самотні, то скоро можете зустріти свою пару, а якщо Ви вже перебуваєте у відносинах, місяць буде дуже вдалим.

Телець — перевернутий Король кубків

Якщо Ви самотні, то наступного місяця швидше за все такими і залишитеся. Для решти ж карта пророкує мало хорошого, — відносини у Вас найближчим часом можуть бути незрілими, Ваш партнер може не бажати працювати над відносинами або тримати Вас як "запасний" варіант.

Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів

Самотні Близнюки залишаться самотніми у жовтні, — вони триматимуться за минуле, що не дасть їм зрушити далі. Якщо ж Ви перебуваєте у відносинах, у наступному місяці Ви можете відчувати втому, Ваш партнер може тиснути на Вас або надміру ревнувати.

Рак — Трійка кубків

У жовтні Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, можлива пропозиція або бажана вагітність.

Лев — П’ятірка пентаклів

Самотнім Левам у жовтні краще продовжувати бути самотніми, — їм можуть зустрітися люди, які їх використовуватимуть. Для тих, хто вже у відносинах, прогноз теж несприятливий. На них може чекати спільна деградація, нещастя, співзалежні стосунки.

Діва — перевернутий Лицар мечів

Потяг кохання пройде повз Дів у жовтні. На них можуть чекати відмови від потенційних партнерів, а у відносинах можуть бути претензії, ревнощі, навіть тиранія та рукоприкладство.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

Терезів у жовтні може чекати зустріч з одруженим/заміжнім партнером або пропозиція стати утриманкою або утриманцем. Для тих, хто вже був у стосунках, є небезпека зрад, брехні, збереження пари лише через майно чи дитину.

Скорпіон — перевернута Сімка кубків

Ця карта прогнозує Скорпіонам нездорові стосунки у жовтні. Це може означати наявність нав’язливого шанувальника, маніпуляції, крики у відносинах та інші деструктивні прояви.

Стрілець — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що у жовтні Ви можете страждати від нестачі поваги у відносинах, також ребром стане питання планування спільного бюджету. Можлива непроста вагітність.

Козоріг — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Другий місяць осені у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Водолій — перевернута Четвірка жезлів

Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти і поговорити до душі, щоб вирішити всі недомовки.

Риби — Правосуддя

У найближчий місяць Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або ж дійде до шлюбу, проте це навряд чи буде по сильній любові, швидше, йтиметься просто про комфорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року за картами Таро.