Випічка буде пишною довгий час: що додати в тісто, щоб вона не черствіла

Найдієвіший спосіб вирішення проблеми

Улюблена ароматна випічка не тільки тішить нас своїм смаком, а й дарує будинку особливу атмосферу затишку. Однак тут таїться небезпека: у перші години улюблені пироги — м’які та повітряні. Через деякий час вони швидко черствіють, висихають і стають несмачними.

Разом з Today знаємо, як зберегти випічку свіжої на довгий час. З цим простим способом ви не відправите ваші улюблені пиріжки, млинці, оладки та бісквіти завтра на сухарі та не викинете.

Що додати до тіста для довгої свіжості випічки

Лише один інгредієнт допоможе випічці довше залишатися свіжою – на кілька днів довше, ніж зазвичай. У це складно повірити, але йдеться про манну крупу.

Манну крупу варто додавати в тісто, змішуючи з рідкими компонентами. Однак врахуйте, що хитрість працює не з усіма видами тіста – не додавайте крупу в пісочне, листкове, заварне або пельменне тісто.

Під час приготування тіста використовуйте манку у співвідношенні одна столова ложка крупи до 0,5 л рідини. Завдяки цьому тісто не висохне і довго не черствітиме.

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