Таропрогноз на 7 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 7 жовтня 2023 року, деякі мають зіткнутися з неприємностями та відсутністю сил, тоді як у житті інших навпаки пануватиме гармонія і радість.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка мечів, Десятка кубків, перевернута Королева мечів

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час наодинці з собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, однак це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.

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