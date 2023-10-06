Ручки каструлі можуть виконувати ще одну важливу функцію: цим мало хто користується

Цей лайфхак стане в нагоді тим, хто проводить багато часу біля плити

Той, кому хоч раз у житті доводилося готувати їжу біля плити, знає, що в процесі буває важко знайти місце для кришки, яку потрібно періодично знімати з каструлі чи сковорідки.

Гарячу кришку не варто класти на стільницю, тому що її поверхня може здутися, подряпатися, деформуватися. Конфорка теж не дуже підходяще місце для кришки, та й місця для неї там часто не залишається. Постійно тримати кришку в руках не дуже вдала ідея. Знайти непоганий вихід допоможе специфічна форма каструлі.

Блогери вказали на функцію каструль, що рідко використовується. Якщо зняту кришку зачепити за місце, де до каструлі кріпиться ручка, вона триматиметься там. Тим самим вирішиться проблема куди подіти гарячу кришку, щоб звільнити руки. Цей спосіб наочно продемонстровано у відео.

У випадку із сотейником або каструлею з однією довгою ручкою, а не двома, як показано у відео, кришку також можна закріпити на посуді. Достатньо перевернути її та просмикнути "у вушко" на рукоятці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою кришки правильно видавити в каструлю соус. В упаковці не залишиться жодної краплі.