Постукайте, і все вийде: як відкрити банку без відкривашки

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Мало знайдеться людей, які відмовляться від улюблених маринованих огірків. Варто тільки відкрити баночку, поставити на стіл — і ось ми чуємо хруст.

Однак не завжди банку з консервацією чи варенням можна легко відкрити руками. Звичайно, можна скористатися відкривачем, але і вона може бути відсутня. Ця ситуація не безвихідна, і разом із "УНІАН" розповімо, як відкрити без відкривашки будь-яку скляну банку.

Як відкрити скляну банку без відкривання

Найпростіший спосіб — опустити банку шийкою вниз у гарячу воду (але не окріп). Потрібно просто поставити банку в миску або під струмінь води та почекати кілька хвилин. Під впливом високої температури кришка "відійде" від банки і її можна буде легко зняти.

Ви також можете прогріти банку феном. Але тримайте банку гарячими рукавицями чи прихватками – гаряче повітря нагріває банку.

Банку можна відкрити, стукаючи по ній об стіл, причому конкретним місцем — простором між шийкою та кришкою. Бити треба не сильно, щоб не розбити банку — кілька ударів буде достатньо для ослаблення кришки.

Альтернативний варіант — постукати по банці дерев’яною ложкою. Результат ви отримаєте той самий.

Також можна постукати з іншого боку місткості по дну. Стукати можна чим завгодно, але краще долонею, щоб вміст усередині банки перемістився вгору - тоді вам буде простіше відкрити кришку.

Популярний спосіб відкрити банку — послабити тиск за допомогою ножа. Для цього потрібно поставити банку кришкою на стіл, гострим ножем підчепити кришку між зубцями та поворухнути з боку в бік. Ви повинні почути характерний звук випущеного повітря або просто побачити, як кришка "відійшла" від банки. У цьому випадку місткість можна перевертати та відкручувати кришку, інакше вміст банки ллється на підлогу.

Банку можна легко відкрити будівельним скотчем або ізолентою. Потрібно просто обмотати скотчем чи ізолентою кришку банки разом із торцями, а вільний край залишити звисати. Потім зробити з нього подобу ручки та, схопившись за неї пальцями, тягнути у бік розкручування кришки. Під тиском скотчу та сили рано чи пізно кришка банки піддасться та відкриється.

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