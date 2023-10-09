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Випічці — бути: що робити, якщо скінчився пергаментний папір

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніщо не завадить приготувати улюблений пиріг
Ніщо не завадить приготувати улюблений пиріг. Фото FanTasty

Ви легко вийдете з цієї скрутної ситуації

Мало знайдеться людей, які не люблять поласувати ароматною домашньою випічкою. Однак багато рецептів передбачають приготування її за допомогою пергаментного паперу — за його допомогою тісто не прилипатиме.

Однак бувають ситуації, коли пергаментного паперу немає на кухні, а йти до магазину не хочеться чи немає часу. Для тих, хто хоч раз у житті стикався із такою ситуацією, "УНІАН" розповідає, чим легко замінити цей предмет.

Чим можна замінити пергаментний папір для випічки

Досвідчені кулінари в цьому випадку знаходять вихід із ситуації. Вони замінюють пергамент канцелярською калькою, звичайним офісним папером, харчовим пергаментом, пакетом або рукавом для запікання або пакетом з-під борошна. Якщо ж у вас немає нічого з перерахованого вище, то деко можна щільно змастити жиром, присипати манкою або панірувальними сухарями.

Ідеальний варіант у цій ситуації – це силіконовий килимок або силіконові форми для випікання. Вони багаторазові, легко очищаються і майже не зношуються, тому відмінно підходять для випікання різних солодощів.

З цими лайфхаками приготуйте італійський сільський пиріг яблучний за рецептом "Телеграфа". Ваша випічка буде смачною та ароматною.

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#Випічка #Лайфхак #Пергамент