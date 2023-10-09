Довго не пролежить: де і скільки зберігати розрізаний гарбуз

Як зробити, щоб гарбуз довше зберігався

Ми розповідали, як правильно заморожувати баклажани на зиму. Тепер ділимось порадами зі зберігання ще одного сезонного овоча — гарбуза. Плоди гарбуза часто бувають доволі великі, тож, розрізавши один, нереально з’їсти його одразу.

Розповідаємо, як правильно зберігати розрізаний гарбуз в домашніх умовах. При виборі місця та способу зберігання слід орієнтуватись на те, як часто ви їсте гарбуз, пише Ukr.Media.

Розрізаний плід довго не пролежить при кімнатній температурі. Очищений від шкірки гарбуз можна зберігати в холодильнику. Там він пролежить близько тижня. Можна й подовжити час зберігання до двох тижнів — якщо шматочки щільно обернути фольгою або покласти у вакуумний пакет.

Щоб розрізаний гарбуз довше не псувався, потрібно підійти до підготовки з відповідальністю. Перш за все, слід ретельно вичистити насіннєвий м'якуш, обов’язково із насінням. Якщо ви дістали гарбуз через тиждень і помітили, що в процесі зберігання в холодильнику гарбуз змінив колір, то перед приготуванням верхній шар потрібно зрізати.

Скільки можна зберігати гарбуз у морозилці?

Заморожений гарбуз добре лежить 12 місяців. Температура має бути не вище -18 °C. Щоб заморозити овоч, плоди миють, очищають від шкірки та насіння і нарізають невеликими шматочками. Можна натерти м'якуш на тертці та розкласти по порційних пакетах або пластикових контейнерах.

Так гарбуз точно збережеться надовше. Також ми розповідали, як приготувати солодкий гарбузовий мармелад.