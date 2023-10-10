Секрети, якими не поділяться продавці: як зберігати рибу в морозилці, холодильнику чи без них

Риба буде свіжою довгий час

Купуючи рибу для улюбленої страви, ми часто складаємо в холодильник чи морозилку, щоб приготувати пізніше. Однак через відключення світла гостро постає питання зберігання продуктів.

Разом з "УНІАН" розповімо, як правильно зберігати рибу в холодильнику, морозилці та без них. Так ваш продукт не пропаде і залишиться свіжим.

Як правильно зберігати свіжу рибу

Перш ніж відправити рибку в холодильник або морозилку, потрібно випатрати всі нутрощі — саме вони починають псуватися в першу чергу. Далі необхідно промити тушку під проточною водою та протерти паперовим рушником. Після цього потрібно скласти в паперові пакети.

Як довго можна зберігати свіжу рибу у холодильнику

Ідеальний варіант, яким користуються в магазинах, — це зберігання риби на льоду. Ви можете використовувати крихту або крижані кубики. Достатньо лише знайти глибоку місткість, висипати в неї лід, зверху укласти рибу та засипати льодом.

Якщо вам не підходить такий варіант, краще використовувати верхню полицю холодильника — саме там найхолодніше. Оберніть рибу в папір або обгортковий папір і залиште на верхній полиці. Зберігати продукт у такий спосіб можна 1-2 дні, а у випадку з льодом термін збільшується до трьох днів.

Як зберігати рибу в морозилці

Рибу слід попередньо очистити від начинок, промити водою, обсушити рушником, а при необхідності нарізати шматками. Далі продукт потрібно покласти на деко і прибрати в морозилку на 3-5 годин. Коли риба замерзне, потрібно зняти тушки з дека і перекласти в пакет. Так риба може зберігатись від 3 до 12 місяців – залежно від її сорту.

Як довго зберегти рибу без холодильника

Якщо продукт з якихось причин неможливо зберігати у холодильнику чи морозилці, його можна засолити, засушити чи замаринувати. Однак у будь-якому випадку рибу потрібно випатрати та видалити зябра.

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