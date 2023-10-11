На випадок блекауту: як зберігати продукти без холодильника

Ваші продукти залишаться свіжими довше

Кілька місяців Росія обстрілювала українські об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим для українців актуальним є питання можливих відключень найближчої зими.

За таких умов зберегти їжу дуже складно. Разом з "УНІАН" розповімо, як урятувати ваші продукти від неминучої "загибелі" без холодильника.

Як зберігати їжу без холодильника

Супи та борщі важко зберігати без холоду – вони дуже швидко псуються у теплі. Для початку перші страви варто прокип’ятити. Так ви зможете виграти трохи часу, адже він остигатиме ще кілька годин. До того ж кип’ятіння вбиває небезпечні бактерії, які можуть з’являтися в супі.

Каструлю з першою стравою можна виставити на балкон або у двір. Найкраще ставити суп на щось холодне — бетонну підлогу або промерзлу землю. Однак врахуйте, що в таких умовах страва не простоїть довго — постарайтеся з’їсти її за один-два дні.

Щоб зберегти м’ясо без холодильника, його необхідно обсушити, загорнути в папір та пакети та вивісити за вікно. У таких умовах м’ясо може зберігатись довго. Якщо на вулиці не морозно, м’ясо краще засолити або приготувати з нього консерви.

Також в умовах відсутності світла варто потурбуватися про збереження овочів та фруктів. Наприклад, картоплю, моркву, буряк і цибулю краще зберігати у темному та прохолодному місці. Яблука можна просушити, обмотати папером і скласти у темному сухому місці.

Якщо ж ви розумієте, що перезрівші фрукти вже складно врятувати, зваріть компот або кисіль, джем або навіть приготуйте фруктовий салат. Такою стравою із задоволенням поласує вся родина.

Топлене масло у разі блекауту потрібно загорнути в пергамент і залити прохолодною водою із сіллю, а зверху становить гніт. Таку місткість можна зберігати на вулиці або у прохолодній кімнаті.

Молоко без холодильника може зберігатися у льоху або на балконі. Якщо воно починає прокисати, вийде кефір.

Сир потрібно обернути целофаном. Таким чином він зможе зберігатись кілька днів.

Під час блекауту вас врятує м’ясний паштет за рецептом "Телеграфа". Ви точно не залишитеся голодним.