Якщо печінка виходить несмачною: врятує один копійчаний продукт

Цей продукт не лише дуже корисний — він ще й може бути смачним

Ми розповідали, як із печінки приготувати смачні котлетки. Загалом же багато хто готує печінку, адже це бюджетний і смачний продукт. Але не всім ці страви вдаються.

Не кожен кулінар може похвалитися ідеально приготованими субпродуктами. Ця категорія продуктів відносно недорога, та вона вимагає особливого ставлення й уваги. На Pixelinform розповіли, як підготувати печінку, щоб вона не гірчила, не була сухою. Допоможе один простий трюк.

Для чого додавати соду

Сода — це чудовий засіб для покращення смаку та якості печінки. Вона допоможе позбутися неприємного присмаку, що подекуди трапляється у печінки. Сода не тільки дозволить видалити гіркоту, але ще й допоможе приготувати страву з апетитною скоринкою.

Для застосування невелику кількість порошку можна додавати у процесі термічної обробки. А можна зробити й хитріше — для цього одну маленьку ложку слід розвести у воді та відправити туди очищений субпродукт на 60 хвилин — відмокати.

Після цього печінку просушуємо — і можна починати смажити. Можна також підготувати так продукт перед запіканням — ми розповідали, як зробити це особливо смачно.