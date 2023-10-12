Відправте цеглу в духовку — і ви позбавитеся популярної проблеми
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ви вирішите проблему легко та просто
Ароматна домашня випічка радує всіх. Однак навіть досвідчений кулінар стикається з тим, що випічка не пропікається чи підгоряє.
Однак якщо ви слідували рецепту і правильно виставили температуру, що може бути причиною? Разом з "УНІАН" розповімо, чому пироги підгоряють у духовці та як цьому допомогти.
Чому випічка залишається сирою всередині, але підгоряє знизу
Існує безліч технічних причин, через які духовка може і неправильно працювати — у цих випадках необхідно викликати майстра. Однак найчастіша причина цього — нерівномірний розподіл жару в газовій духовці. Тому випічка знизу може підгоряти, а зверху та всередині буде сирою. Є кілька способів виправити ситуацію.
Виправити ситуацію вам допоможе … сіль. Просто поставте лист з великою сіллю. Це допоможе рівномірно пропекти страву — остигаючи, сіль віддаватиме тепло.
Можна насипати сіль прямо на дно форми, в якій готується випічка. Вона ніяк не вплине на смак страви, може з часом пожовтіти.
Ситуацію також виправить червона цегла. Він вбирає зайвий жар і забезпечує рівномірний розподіл тепла по духовці.
Позбутися проблеми допоможуть також спеціальні пекарські камені. Вони полегшать процес приготування.
Раніше ми розповідали, як врятувати сирий усередині пиріг. Ці хитрощі полегшать вам життя.