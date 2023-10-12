Відправте цеглу в духовку — і ви позбавитеся популярної проблеми

Ви вирішите проблему легко та просто

Ароматна домашня випічка радує всіх. Однак навіть досвідчений кулінар стикається з тим, що випічка не пропікається чи підгоряє.

Однак якщо ви слідували рецепту і правильно виставили температуру, що може бути причиною? Разом з "УНІАН" розповімо, чому пироги підгоряють у духовці та як цьому допомогти.

Чому випічка залишається сирою всередині, але підгоряє знизу

Існує безліч технічних причин, через які духовка може і неправильно працювати — у цих випадках необхідно викликати майстра. Однак найчастіша причина цього — нерівномірний розподіл жару в газовій духовці. Тому випічка знизу може підгоряти, а зверху та всередині буде сирою. Є кілька способів виправити ситуацію.

Виправити ситуацію вам допоможе … сіль. Просто поставте лист з великою сіллю. Це допоможе рівномірно пропекти страву — остигаючи, сіль віддаватиме тепло.

Можна насипати сіль прямо на дно форми, в якій готується випічка. Вона ніяк не вплине на смак страви, може з часом пожовтіти.

Ситуацію також виправить червона цегла. Він вбирає зайвий жар і забезпечує рівномірний розподіл тепла по духовці.

Позбутися проблеми допоможуть також спеціальні пекарські камені. Вони полегшать процес приготування.

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