Досить терпіти сморід з холодильника: прості способи позбутися популярної проблеми

Прості засоби допоможуть усунути неприємність

Іноді навіть у найвідповідальніших господарок у холодильнику може з’являтися неприємний запах. Це може статися через зіпсовані продукти, через нерегулярне прибирання або зламаний агрегат.

Позбутися проблеми можна за допомогою простих лайфхаків. Про це і розповімо разом із "УНІАН".

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Вам може допомогти розчин соди та оцту. Для цього потрібно розвести 1-2 ст. л. засобу в 1 л. води та протерти такою водою холодильник зсередини. Додатково можете насипати трохи соди в тарілку і поставити на полицю — порошок поглинатиме запахи, а міняти його потрібно раз на місяць.

Позбутися запаху також допоможе сік цитрусових (лимон, апельсин або грейпфрут). Вам потрібно нанести його на губку та протерти холодильник усередині. Можна також розрізати фрукт на кілька частин і просто залишити його всередині. Міняти шматочки необхідно раз на два дні.

Нашатир — це чудовий спосіб позбутися сильних запахів. Змочіть їм ватяний диск і протріть полиці із ящиками у холодильнику. Після закінчення процедури залиште відчиненими двері, щоб їдкий запах нашатирю вивітрився.

Розв'яже проблему запаху та активоване вугілля. Візьміть 20-50 пігулок, подрібніть їх, висипте в тарілку і залиште в холодильнику. Вугілля відмінно вбере запахи. До того ж таблетки можна використовувати повторно, якщо заздалегідь розжарити в духовці.

Справляються з неприємними запахами й деякі харчові продукти. Серед них:

житній хліб;

рис — просто засипте його в миску і залиште на полиці;

картопля, цибуля та яблука — розріжте щось одне на часточки та залиште в холодильнику;

свіжозаварена кава допомагає прибрати запахи;

гвоздика, тархун, чебрець, ваніль та базилік — це природні спеції, які вбирають аромати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху в кухонній мийці. Вам допоможуть прості поради.