Жучки більше не з’являться у вашій гречці: що робити, якщо у крупах з’явилася живність

Позбутися шкідників просто

У зв’язку з можливими блекаутами багато господинь намагаються запастися різними крупами. Однак вони не зберігаються довго — у них можуть завестися "тварини".

Жучки у крупі – це неприємна ситуація, яка може статися з кожним. Разом із "Главредом" розповідаємо, як упоратися з цією проблемою та зберегти продукти у безпеці.

Хто робити з крупою, якщо вона пошкоджена жучками

Шкідники можуть потрапити у крупу ззовні через заражені продукти або упакування. Також вони можуть потрапити через відкриту упаковку крупи чи дірки у ній.

Якщо ж у крупі з’явилися жучки, необхідно ізолювати заражений продукт. Таким чином ви запобігатимете поширенню "тварин".

Такі продукти вживати не рекомендується. Тому від заражених круп краще позбутися.

Якщо безпосередньо крупа не пошкоджена, а вам необхідно зберегти продукт, заморозьте його на кілька днів. Це вб’є маленьких жучків та їхні яйця.

Також слід промити крупу і процідити через дрібне сито або часто. Це допоможе видалити шкідників.

Як запобігти появі жучків у крупах.

Можна покласти кілька лавандових паличок на найближчу полицю. Сушена лаванда — відмінний природний відлякувач комах.

У контейнер з крупою покладіть нарізану шкірку лимона. Її запах може допомогти відлякати жучків.

Крупу зберігайте в контейнерах, що щільно закриваються, або пластикових пакетах з замком. Це допоможе запобігти зовнішньому доступу для комах.

Ми розповідали ще про один спосіб порятунку від жучків у крупах. Ваші крупи зберігатимуться довго.