Не доведеться платити за "прострочку": прийоми покупців при виборі свіжого фаршу

Є кілька нюансів, про які варто знати

Фарш – важливий продукт на нашій кухні. Ми любимо готувати з нього і макарони по-флотськи, і незвичайну лазанню, і, звичайно ж, соковиті котлетки.

Покупний фарш у магазинах та супермаркетах може суттєво відрізнятись від приготовленого вами вдома. Саме тому потрібно знати всі нюанси, щоби купити якісний продукт. Про основні хитрощі покупців розповімо разом з "РБК-Україна".

Як вибрати якісний фарш у магазині

Якщо фарш в упаковці, варто звернути увагу на етикетку. Обов’язково на ній мають бути: дата виготовлення, термін придатності, склад м’яса та умови зберігання. Якщо на такому фарші немає етикетки або інформація надана дуже скупо, немає важливих даних про продукт – краще утриматися від покупки такого продукту.

Варто також звернути увагу і на класифікацію м’яса. Є готовий фарш в упаковці, який містить до 80% м’язової тканини та лише 20% чистого м’яса. А є фарш, де у складі вказано майже навпіл і того, і того.

При виборі фаршу на вагу зверніть увагу на термін придатності. Такий фарш зберігається всього 5-6 годин і якщо його перемололи вранці, то надвечір він, швидше за все, стане непридатним. Якщо ж на етикетці поряд з фаршем немає таких даних і їх не може надати продавець, краще такий фарш не купувати.

Обов’язково зверніть увагу на зовнішній вигляд продукту. У свіжого фаршу однорідна структура, без кісток, сухожиль, шкірки та хрящів. Колір фаршу має бути однаковий, без потемнінь, яскравий і блискучий.

Якщо у фарші багато яловичини, то він буде більш насиченим темно-червоним кольором, якщо більше свинини — то він буде червоно-рожевий або темно-рожевий. Курячий фарш зазвичай блідо-рожевого кольору.

Обов’язково перевірте фарш на запах — він має бути характерним м’ясним. Якщо ви відчуваєте сторонні запахи або запах спецій, не купуйте такий фарш.

Фарш, який виготовлений з чистого шматка м’яса, виділяє сік. З його допомогою ви також можете визначити якість та свіжість продукту.

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