Якщо світло відключили: як зберегти свіжість яєць без холодильника

Хитрощі допоможуть зберегти свіжість продукту у разі відсутності електроенергії

росія кілька місяців поспіль вела українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватися про можливі відключення найближчої зими.

У зв’язку з цим питання зберігання продуктів без холодильника актуальне як ніколи. Разом із "УНІАН" розповімо, як без холодильника зберегти свіжість яєць.

Як довше зберегти свіжі яйця без холодильника

Щоб куплені вами яйця не зіпсувалися, можна використовувати сольовий розчин. У каструлі розбавте кухонну сіль у співвідношенні 1 ст. л на 500 мл води. У воду викладіть яйця, поставте ємність на плиту, закип’ятіть і зніміть із вогню. Зберігайте каструлю з яйцями в прохолодному місці та покладіть на кришку вантаж — у цьому випадку всередину не проникатиме повітря.

Зберегти свіжість яєць вам допоможуть тирса, попіл, сухий чистий пісок або деревна стружка. Покладіть їх на дно ящика або кошику, викладіть яйця гострими кінцями вниз так, щоб вони не торкалися одне одного. Сам ящик поставте в приміщення, що добре провітрюється.

Довго зберігаються яйця, оброблені саліциловим розчином. Для приготування 2 ч.л саліцилової кислоти розчиніть в 500 мл розчину, перемішайте і пустіть в розчин яйця. Через півгодини дістаньте яйця, покладіть на рушник. Коли вони висохнуть, викладіть рядами в ящик чи коробку.

Яйця можна змастити салом або олією, парафіном або вазеліном. Кожне яйце змастіть одним із запропонованих варіантів, загорніть у папір, складіть у кошик чи ящик та зберігайте у прохолодному місці.

Зберегти свіжість яєць вам допоможе цукровий сироп. Візьміть цукор, змішайте з гарячою водою у пропорції 1:2, закип’ятіть отриману суміш. Кожне яйце потрібно опустити в розчин на 5 хвилин, обсушити паперовим рушником і скласти в кошик з тирсою, висівками, зерном або піском.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати продукти без холодильника. З цими порадами ваші продукти залишаться свіжими довше.