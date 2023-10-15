Що потрібно покласти в морозилку, щоб заощадити: хитрий трюк

Зменшити рахунки можна за допомогою підручних предметів у морозильній камері

Взимку споживання електроенергії зростає. З метою економії домовласники вдаються до спритного трюку з морозильною камерою.

Щоб заощадити енергію та гроші, помістіть у морозилку кілька предметів домашнього вжитку. Про ефективний лайфхак пише Mirror.

Морозильна камера — один із приладів, які споживають найбільше енергії у вашому будинку. Однак за допомогою пакетів з водою вам вдасться знизити споживання.

Щоб заощадити на рахунках за світло, насамперед потрібно заповнити морозилку. Так ви зможете зберігати оптимальний температурний режим та не змушувати прилад працювати старанно. Більшість енергії, яку використовує морозилка, йде на охолодження повітря, що надходить, коли ви відкриваєте дверцята. Якщо ваша камера заповнена, залишається менше місця для надходження тепла.

Однак не завжди є можливість покласти у морозилку достатньо заморожених продуктів. Щоб заощадити електроенергію, заповніть пробіли у морозильній камері пакетами з водою. Ви можете вибрати пакети із застібкою-блискавкою, наповнені водою, блоки льоду або навіть просто пакети з льодом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прилади у будинку найбільше споживають енергію. Якщо обмежити їхнє використання, рахунки зменшаться.