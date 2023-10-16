Хитрі кулінарні трюки: як зварити гречку, щоб її вийшло вдвічі більше

Прості способи заощадять вам гроші

Гречка – смачний та корисний гарнір. Її люблять і часто готують у багатьох сім’ях. Зварити гречку нескладно, і з цим завданням легко впорається навіть кулінар-початківець.

Досвідчені кухарі знають величезну кількість способів приготування розсипчастої, смачної та ситної гречаної каші. А сьогодні разом із "РБК-Україна" розповімо, як приготувати гречку, щоб її вийшло вдвічі більше. Ці трюки суттєво заощадять вам бюджет.

Як приготувати гречану кашу, щоб її вийшло вдвічі більше

Найважливіше в приготуванні гречки — дати кожному зернятку розкритися. Саме це додасть каші неповторного смаку, яким сподобається всім. Досягти такого ефекту можна за допомогою двох способів.

Для першого способу склянку гречки насипте в каструлю і залийте окропом у співвідношенні 1:1. Накрийте кришкою і залиште на ніч — крупа має набрякнути. Якщо вранці гречка тверда, поставте її на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього просто додайте вершкове масло, укутайте в рушник і залиште на півгодини.

Якщо у вас немає можливості чекати цілу ніч, скористайтесь другим способом. Для цього промийте гречку двічі спочатку теплою водою у співвідношенні 1:1 + 100 мл, а потім холодною водою.

Далі відправте крупу в окріп, додайте по щіпці солі та соди. Вам залишається лише поварити кашу 30 хвилин на маленькому вогні до повного випаровування рідини.

Скористайтеся цими порадами при приготуванні гречки по-царськи за рецептом "Телеграфа". У вас вийде ситна та смачна вечеря.