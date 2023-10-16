Лінь зіпсує страву: кухарі назвали поширену помилку у приготуванні дерунів

Помилка полягає у неправильному подрібненні картоплі

Ми розповідали про елементарні трюки, з якими деруни будуть значно смачнішими. Тепер ділимось секретами приготування, а саме розповідаємо про поширену помилку, яку допускають кулінари, готуючи тісто на деруни.

Часто з метою економії часу та сил картоплю для дерунів натирають на великій тертці. Втім, з такою стратегією страва програє у якості. Про це розповіли на Pixelinform.

Як терти картоплю на деруни

При приготуванні дерунів для найкращого ефекту варто використовувати лише дрібну тертку. Якщо натерти картоплю на великій, страва вийде зовсім інакшою.

З тертої картоплі віджимаємо зайвий сік, додаємо до неї натерту (теж на дрібній тертці) цибулину. Туди ж кладемо пару яєць, сіль і перець до власного смаку.

Розмішуємо тісто до однорідної маси і смажимо на розігрітій сковорідці, викладаючи за допомогою столової ложки.

Такі деруни будуть мати ідеальну текстуру. Якщо ж дуже хочеться заощадити час на приготуванні дерунів, можна пропустити картоплю через м’ясорубку — такі ліниві картопляники збережуть смак.