Лінь зіпсує страву: кухарі назвали поширену помилку у приготуванні дерунів
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Помилка полягає у неправильному подрібненні картоплі
Ми розповідали про елементарні трюки, з якими деруни будуть значно смачнішими. Тепер ділимось секретами приготування, а саме розповідаємо про поширену помилку, яку допускають кулінари, готуючи тісто на деруни.
Часто з метою економії часу та сил картоплю для дерунів натирають на великій тертці. Втім, з такою стратегією страва програє у якості. Про це розповіли на Pixelinform.
Як терти картоплю на деруни
При приготуванні дерунів для найкращого ефекту варто використовувати лише дрібну тертку. Якщо натерти картоплю на великій, страва вийде зовсім інакшою.
З тертої картоплі віджимаємо зайвий сік, додаємо до неї натерту (теж на дрібній тертці) цибулину. Туди ж кладемо пару яєць, сіль і перець до власного смаку.
Розмішуємо тісто до однорідної маси і смажимо на розігрітій сковорідці, викладаючи за допомогою столової ложки.
Такі деруни будуть мати ідеальну текстуру. Якщо ж дуже хочеться заощадити час на приготуванні дерунів, можна пропустити картоплю через м’ясорубку — такі ліниві картопляники збережуть смак.