Дві хитрощі – і ваш борщ буде насичено червоним

Ці поради стануть у нагоді кожному кулінару

Ми не уявляємо нашу кухню без традиційного червоного борщу. Він навіть внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Однак іноді червоний і насичений борщ може посвітлішати за лічені хвилини. Причин цього може бути кілька: наприклад, не той сорт буряків або неправильна технологія приготування. Разом із "Главредом" розповімо, як що потрібно робити для насиченості кольору страви.

Що робити, щоб борщ не втратив колір

Один із головних секретів — правильний вибір буряків. Для борщу підходить салатний буряк — саме він відрізняється своїм темно-бордовим відтінком. Цей овоч у жодному разі не можна змішувати з іншою засмажкою.

Натертий буряк у борщ треба додавати наприкінці. Час варіння борщу на вогні разом із нею становить від 5 до 12 хвилин — саме в цьому випадку продукт встигне дати колір. Тут головне — не перетримати, інакше буряк вивариться та втратить колір.

Також одним із головних правил є використання оцту чи лимонного соку. Кислотою необхідно збризкати буряк. Саме ці інгредієнти не дадуть борщу втратити звичний насичений традиційний відтінок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до борщу, щоб він став смачнішим. Вас здивує ця хитрість.