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Всі роблять цю прикру помилку: хиба, через яку оладки виходять "гумовими"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Приготувати пишні оладки нескладно, якщо знати про один нюанс
Приготувати пишні оладки нескладно, якщо знати про один нюанс. Фото shuba.life

Здавалося б, немає нічого складного у готуванні оладок, але можна зробити це несмачно

Ми розповідали, як приготувати смачні овочеві оладки. Але все ж класичні, на кефірі, так би мовити "базові" оладки — поза конкуренцією.

Особливо якщо вони виходять пишні та смачні. Проте не завжди так трапляється. На ProstoWay розповіли, чому у деяких випадках оладки виходять "гумовими", а не повітряними.

У чому помилка?

Несмачні пласкі оладки пов’язані з неправильним використанням інгредієнтів. Перш за все, йдеться про соду. Деякі кулінари неправильно її додають в рідке тісто.

Помилка полягає у тому, щоб гасити її поза тістом. Так реакція, яка вивільняє для тіста вуглекислий газ, проходить поза тістом, і пишності чекати не варто. Тим паче, якщо тісто на кефірі, можна просто покласти її — і кефір погасить соду не згірш як оцет.

Втім, не можна і сипати соду в "чистому" вигляді. Правильніше буде змішати її з невеликою кількістю борошна в ложці, а вже цю суміш всипати у тісто через сито.

Неправильно також використовувати холодний кефір та яйця. Ці інгредієнти мають бути теплими. Їх треба дістати з холодильника заздалегідь, або нагріти перед використанням. Яйця можна покласти у теплу воду, а кефір — нагріти у мікрохвильовці.

Так оладки вийдуть чудовими. Також ми розповідали про фундаментальну помилку у приготуванні дерунів.

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#Тісто #Лайфхак #Оладки