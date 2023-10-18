Принесете додому найкраще сало: на що потрібно звернути увагу під час його покупки

Ви навчитеся визначати його якість за секунду

Апетитне сало – улюблений продукт багатьох українців та навіть національний символ нашої кухні! Цей продукт люблять майже всі — від найменших до наших дідусів і бабусь. Вживають його у різних видах: від смаженого та копченого до засоленого сала і навіть вареного.

Звичайно, кожен кулінар хоче принести з ринку найсмачніше та найсвіжіше сало. Вибрати його – нескладно, головне – пам’ятати про хитрощі від "УНІАН".

Як вибрати якісне сало

Визначити якість сало можна за трьома основними критеріями. При покупці товару звертайте увагу на таке.

Завжди дивіться колір продукту. Сало має бути гладеньким, з рівномірним світло-рожевим відтінком і тоненьким прошарком м’яса.

Можна продукт понюхати: сало має пахнути соломкою та димком. Деякі досвідчені покупці беруть із собою на ринок запальничку та підпалюють маленький шматочок сала. Якщо запах нас не дратує – можете спокійно купувати.

Обов’язково зверніть увагу на еластичність продукту. Щоб перевірити свіжість сала, можна сірником проткнути саму шкірку. Все просто: шкірка пружна і протикається продукт свіжий. Однак сірник не повинен входити як олія, а трохи "опиратися".

Така хитрість не спрацює на солоному продукті. А ось у сало з великим прошарком м’яса сірник має входити туго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати якісне м’ясо. Виявляється, все дуже легко та просто.