Знадобиться ваш ніготь та крапля йоду: прості способи перевірки якості молока

Перевірка займе у вас небагато часу

Молоко – частий інгредієнт багатьох страв. Наприклад, найпишніші оладки вийдуть тільки з цим продуктом. Тому важливо, щоб молоко було якісним та безпечним.

Багато хто воліє купувати цей продукт на ринку. Однак це не означає, що продукт є повністю якісним і безпечним. Перевірити його можна всього за хвилину, і ми разом із Foodoboz розповімо, як.

Як перевірити якість молока на ринку

У це складно повірити, але для перевірки якості молока знадобляться тільки чисті нігті та крапля молока. Просто попросіть продавця капнути трохи молока на ніготь.

Якщо молоко якісне та натуральне, воно буде тримати форму завдяки великому вмісту жирів та білків. А от якщо напій одразу стіче з нігтя – перед вам розбавлений продукт із крейдою.

Як перевірити якість молока в домашніх умовах

Куплене молоко легко перевірити у домашніх умовах. Для цього вам знадобиться лише трохи напою та кілька крапель йоду.

Налийте в невелику склянку молока та додайте йод. Якщо напій одразу став блакитним відтінком — у ньому присутній крохмаль. Жовтий колір молока вкаже на його натуральність.

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