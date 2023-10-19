Безплатний засіб: три способи використання розсолу з-під сиру

З цієї рідини може бути певна користь

Ми розповідали, як готувати смачний салат з фетою. Всі розсільні сири популярні, адже мають тонкий смак, який чудово поєднується з різними продуктами.

Моцарела, фета та низка інших видів сиру продаються в розсолі, який кулінари часто виливають. І практика показує, що дарма, бо з цієї рідини можна витягнути певну користь. Зокрема з нею можна готувати смачні страви. Про це розповіли на ProstoWay.

Перш за все, в розсолі з-під сиру можна зварити рис. Так гарнір вийде чудовим. Просто залийте крупу розсолом, а не водою, або додайте його у воду для варіння.

Рис, зварений з сироваткою, буде мати тонкий вершковий смак. Але зверніть увагу на солоність розсолу і вже відштовхуючись від неї приймайте рішення, чи солити рис.

Також з сирним розсолом можна варити супи, бульйони, макарони. Чудова ідея — підмішувати сироватку в тісто для солоної випічки. Так вийде смачна піца, хліб, млинці тощо.

А ще в цьому розсолі можна замаринувати м’ясо. Додайте її в маринад для шашлику або запікання — вона надасть ніжного вершкового присмаку.

Якщо ви зараз не плануєте використати сироватку, її можна заморозити. Також ми розповідали, як відмити руки з-під грибів.