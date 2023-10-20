Про ці хитрощі не розповість жоден шеф-кухар: як покращити смак перших страв

Навіть діти уплітатимуть по дві тарілки такого супу

Супи займають особливе місце у нашій кухні. Ця страва стала повсякденною у нашому житті. Восени і взимку ми готуємо ситні супи, що зігрівають, а влітку — освіжаючі страви.

Щоб смак першої страви став багатшим і вишуканішим, іноді варто додати один інгредієнт. Разом з Рixelinform поділимося, як можна зробити суп смачнішим.

Як покращити смак супів

У процесі приготування засмажки для супів із бобових слід додати трохи тертого імбиру, а заправити улюблений гороховий супчик – лимонним соком. Перше блюдо вийде трохи гоструватим і матиме легку кислинку.

Готуючи грибний суп, ми хочемо, щоб він вийшов насиченим, ароматним та смачним. Тому слід до страви додати як свіжі гриби, а й порошок з їхньої основі. Порошок можна зробити, подрібнивши ступкою сушені гриби. До речі, особливого смаку супу додасть також невелика кількість чебрецю.

Для ідеального смаку додайте у квасоляний суп хмелі-сунелі. Так страва вийде насиченою та ароматною.

Здається, що суп харчо покращити неможливо. Але додайте наприкінці приготування свіжий базилік – і блюдо стане ідеальним.

Для того, щоб курячий суп став яскравішим, слід додати трохи порошку чилі або кайенського перцю. А ось куркума дозволить надати страві чудового однорідного кольору.

Якщо додати у процесі приготування борщу томатний сік, то блюдо отримає необхідний рівень кислинки. Звичайний цукор зробить страву яскравішою.

Рекомендуємо приготувати гарбузовий крем-суп за рецептом "Телеграфа". Це ідеальна перша страва — до неї нічого додавати не потрібно.