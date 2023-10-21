Лежатимуть, поки не з’їсте: як правильно зберігати сухофрукти
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Ви не викинете жодного шматочка
Сушіння фруктів – один із популярних способів заготівлі на зиму, важко без сухофруктів уявити домашню випічку. Але часта проблема – в них заводяться жучки та мошки або сухофрукти втрачають свій аромат та насичений смак.
Разом із Liza розповімо, як правильно зберігати сухофрукти. З цими порадами у них не заведеться жодної мошки!
Як правильно зберігати сухофрукти
У цьому питанні найголовніше — зберігати всі види сухофруктів окремо один від одного.
Ідеальною тарою для сухофруктів вважається:
- скло — скляні банки чудово захищають від зайвої вологи. Вони герметично закриваються, а завдяки прозорим стінкам ви можете побачити, що відбувається всередині;
- кераміка. Краще брати керамічні банки зі спеціальною металевою затяжкою, ущільнювачем з гуми або будь-якої подібної речовини;
- дерево. У дерев’яних коробках головне, щоб кришка щільно прилягала.
Головні вимоги для зберігання сухофруктів:
- правильна температура — вона повинна бути вище 15 градусів;
- мінімальна освітленість та відсутність прямих сонячних променів;
- мінімальна вологість, щоб сухофрукти не вбирали зайву вологу.
Ідеальне місце для зберігання сухофруктів — це комора, холодильник або шафа подалі від плити, духовки. Саме так ваші сухофрукти залишаться свіжими та неушкодженими.
З сухофруктами можна приготувати незвичайний рисовий суп за рецептом "Телеграфа". Він дуже сподобається вашим діткам.