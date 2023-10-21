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Таропрогноз на 22 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 22 жовтня
Прогноз Таро, на що всім чекати 22 жовтня

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 22 жовтня, на багатьох чекають печалі та неприємності, проте в деяких цей день навпаки видасться напрочуд вдалим та позитивним.

Про це можна судити з розкладу Таро, який випав на двадцять другий день жовтня. Без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці нижче, — це допоможе дізнатися, що чекає на цей день саме Вас:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева пентаклів, перевернута Трійка мечів, перевернута Дев’ятка жезлів

Королева пентаклеів

Останній день тижня у Вас вийде дуже вдалим, — Ви почуватиметеся дуже впевнено і практично, у Вас вийде чудово попрацювати, Ваша робота окупиться, а на душі у Вас буде гармонія.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. Як би там не було, ви переживете це без серйозних наслідків.

Перевернута Дев’ятка жезлів

Скоро у Вашому житті може випливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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