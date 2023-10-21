Таропрогноз на 22 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 22 октября, многих ждут печали и неприятности, однако у некоторых этот день наоборот выдастся на удивление удачным и позитивным.

Об этом можно судить по раскладу Таро, который выпал на двадцать второй день октября. Без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже, — это поможет узнать, что ждет в этот день именно Вас:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева пентаклей, перевернутая Тройка мечей, перевернутая Девятка жезлов

Королева пентаклей

Последний день недели у Вас выйдет очень удачным, — Вы будете чувствовать себя очень уверенно и практично, у Вас получится отлично поработать, Ваши труды окупятся, а на душе у Вас будет гармония.

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. Как бы там ни было, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутая Девятка жезлов

Скоро в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.