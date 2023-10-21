Щоб уночі зуби не цокотіли: корисні поради, як вибрати теплу ковдру на зиму

Подбати про це варто вже зараз

Як і минулого сезону, цієї осені та взимку в Україні можливі блекаути. Разом зі світлом у будинках українців можуть вимикати й опалення. Ми вже розповідали, як утеплити ноги на зиму, а сьогодні ділиться порадами, як правильно вибрати теплу ковдру на холодну зиму.

З першими холодами саме час зайнятися утепленням житла до холодної зими та підготовкою до можливих відключень світла, пише zn.ua. Почати можна з підбору теплої ковдри, щоб не мерзнути під час сну.

Пухова ковдра

Одними з найтепліших вважаються пухові та пір’яні ковдри. Вони мають гарний доступ повітря та відмінно утримують тепло. Найкраще вибирати натуральні пухові ковдри, відмінний варіант — ковдри з гусячого та качиного пуху. Однак, зважайте на важливий момент — пух може викликати алергічні реакції.

Вовняна ковдру

Головною перевагою вовняної ковдри є її легкість. Як і пухові, вовняні ковдри добре пропускають повітря і сприяють теплообміну, під ними ваше тіло не сильно потітиме. Найкраще вибрати ковдру з овечої вовни. Однак, врахуйте, що вона потребує регулярного чищення.

Ватна ковдра

Такі ковдри будуть дуже приємні на дотик, вони також добре тримають тепло. Однак ватяна ковдра досить важка, а ще її складно випрати. До того ж, вата здатна накопичувати пил та вбирати неприємні запахи.

Шовкові та кашемірові ковдри

Такий вид ковдр має незвичайну властивість підлаштовуватися під температуру тіла. Взимку під ними буде тепло, а влітку прохолодно. Шовкові та кашемірові ковдри досить легкі та гіпоалергенні. А головний їхній недолік — це висока ціна.

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