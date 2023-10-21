День усіх святих або Хелловін: дата, історія свята, традиції цього дня

Це стародавнє свято, яке має язичницьке походження

У 2023 році Хелловін відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято має й іншу назву — День усіх святих, має цікаву історію та незвичайні традиції.

До українців це свято прийшло із західної культури, оскільки для православного світу воно не дуже й канонічне, пише apostrophe.ua. І якщо сенс та історія цього свята нам, можливо, не зовсім зрозуміла, то кумедні традиції, обряди та атрибути Хелловіна вже добряче прижилися.

Історія Хелловіна

День усіх святих або Хелловін має язичницьке коріння. За даними з Бібліотеки Конгресу США, коріння Дня всіх святих закладено у стародавньому кельтському святі Самайн. У давні часи у цей день святкували завершення збирання врожаю — люди палили великі вогнища, вбиралися в строкаті костюми і таким чином відганяли злих духів.

У восьмому столітті Папа Григорій ІІІ встановив 1 листопада днем вшанування святих. Можливо, тому День усіх святих перебрав у собі і деякі язичницькі традиції свята Самайну.

Легенда про гарбузи на Хелловін

Одним із символів Хелловіна з давніх-давен є яскраві помаранчеві гарбузи, з яких робили ліхтарики. Вони ще називаються "ліхтарями Джека". Вся справа в легенді про чоловіка на ім’я Стінгі Джек, він нібито спіймав Диявола в пастку і відпустив з умовою, що ніколи не потрапить до пекла. Після смерті Джек дізнався, що і на Небесах не потрібна його душа, тож залишився примарою на Землі. Тоді Стінгі Джеку з’явився Диявол і дав йому гарбуз з вугіллям, що горить, щоб освітлювати шлях. За традицією на гарбузах вирізують страшні пики, щоб відганяти злих духів.

Костюми нечистої сили та привидів

Стародавні кельти вважали, що страшні костюми якоїсь нечистої сили, чортів і привидів допоможуть залишатися непомітними для справжньої нечисті. Тому вбиралися так під час свята Самайну, яке тепер стало Хелловіном. Що стосується кольорової гами, то чорний колір символізує "смерть" літа, а яскравий помаранчевий — осінь та збирання врожаю.

Солодощі або життя

Вважається, що стародавні кельти під час Самайну намагалися "задобрити" нечисту силу і підносили їй їжу та різні солодощі. Згодом у це свято і дорослі, і діти почали вбиратися у страшні костюми та шукати солодощі та інші підношення. Таким чином ця традиція еволюціонувала до наших днів – діти ходять вітати сусідів та друзів та збирають солодощі.

Вогнища та свічки

Колись предки вірили, що вогнища освітлюють дорогу душам на шляху до потойбіччя. У наші дні замість багать палять свічки та лампадки.

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