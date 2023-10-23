Кухню мити не доведеться: як відбити м’ясо без бризок

Виявляється, все дуже легко і неймовірно просто

Мало знайдеться людей, які не люблять соковиті та ароматні відбивні. Однак сам процес відбивання м’яса мало хто любить – після нього залишаються бризки, а іноді й шматочки м’яса по всій кухні.

Разом із "УНІАН" розповімо, як відбити м’ясо без бризок. Ви більше не забиратиметеся після приготування улюблених страв.

Як відбити м’ясо без бризок

Процес відбивання м’яса допомагає розм’якшити його волокна. Після приготування м’ясо стане м’яким. І якщо курку та яловичину відбивати не обов’язково, то свинину необхідно — вона сама собою набагато жорсткіша.

Щоб м’ясо було зручно різати та воно не бризкалося, покладіть його в морозилку на кілька хвилин. Безпосередньо під час відбивання загорніть м’ясо в харчову плівку - тоді весь сік залишиться всередині, а молоток буде простіше мити.

До речі, щоби відбити м’ясо, необов’язково мати на кухні спеціальний молоток. Для цього можна використовувати кухонне начиння з металу або дерева — наприклад, качалку, важкий і товстий ніж, товкучку для картоплі.

Для відбивання м’яса можна використовувати пляшку з міцного скла, наприклад, для шампанського або вина. Однак перед її використанням загорніть пляшку в рушник — якщо пляшка не витримає, ви не поранитеся і не збиратимете осколки по всій кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати неперевершені відбивні. Скористайтеся цими хитрощами та приготуйте ідеальну страву.