Елементарний трюк зробить ваш борщ смачнішим: шеф-кухар розкрив секрет

Все залежить від того, яку страву ви готуєте

Ми розповідали, що можна додати у борщ, що він був значно смачнішим. Тепер ділимось деталлю приготування, про яку не всі знають. Вона полягає у своєчасному додаванні солі до бульйону.

У приготуванні будь-якого бульйону дуже важливо, коли саме ви додаєте сіль. Про тонкощі на своєму ютуб-каналі розповів український кухар Андрій Клюс.

Є різниця, готуєте ви бульйон як самостійну страву, чи плануєте зробити його складовою іншої — такої як суп чи борщ. У цих двох випадках сіль додається на різних етапах приготування.

Бульйон, який буде компонентом іншої страви — такої як борщ чи суп, треба максимально доводити до смаку під час приготування. Тому солити та додавати спеції треба одразу.

Якщо ж ви готуєте бульйон, який плануєте подавати як самостійну страву, то під час приготування не варто його солити. Сіль у такий бульйон додають на фінальному етапі, перед подачею. Це один з факторів, завдяки яким страва буде кришталево прозорою.

Саме тому важливо знати, коли додавати сіль саме у вашу страву. Також ми розповідали, як покращити смак супу.