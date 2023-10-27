Пельмені сподобаються навіть вашій мамі: не робіть цих помилок при приготуванні тіста

Ці хитрощі вам знадобляться

Домашні пельмені – це улюблена страва у багатьох українських родинах. Приготовлені своїми руками особливо смачні. Саме домашні виходять не лише смачними, а і якіснішими.

Однак не завжди тісто для пельменів виходить ідеальним. Разом з FoodOboz розповімо, що може зіпсувати ваші домашні пельмені та як уникнути цих помилок.

Часті помилки при приготуванні тіста на пельмені

Використання безглютенового борошна або борошна поганої якості

Ідеальні пельмені готуються зі звичайного пшеничного борошна вищого ґатунку. Різноманітні експерименти з безглютеновим борошном тут недоречні, адже тісто має вийти щільним та еластичним. Ретельно просіюйте борошно, щоб у тісті не було грудочок.

Вода та яйця невідповідної температури

Ці продукти мають бути дуже прохолодними. Тільки так вийде еластична та пружна маса, яка після відварювання не розвалиться. До останнього не виймайте продукти з холодильника.

Додавання солі до тіста

Багато хто намагається у такий спосіб покращити смак тіста, проте саме сіль зупиняє процес утворення клейковини. В цьому випадку тісто часто рветься і нормально не розкочується.

Ігнорування накривання тіста рушником

Дати тісту "відпочити" — важлива частина приготування страви. Однак не забувайте накривати його рушником, щоб уникнути обвітрювання.

Занадто багато борошна

Безперечно, при розкочуванні тіста без неї не обійтися. Однак якщо борошна буде надто багато – тісто втратить пружність і буде дуже тугим.

Раніше ми розповідали, як смачніше зварити пельмені. Ці хитрощі зроблять улюблену страву ідеальною.